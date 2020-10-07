رئيس الوزراء الأردني يتحدث عن "مهمة ليست سهلة"

وبحسب "الرأي"، قال الرزاز اليوم الأربعاء:

"علينا مواصلة الجهود والتأكد من مدى جاهزية النظام الصحي في حال تضاعفت أعداد الحالات".

​وقال الرزاز: المهمة ليست سهلة، وعلينا أن نواجه هذا التحدي بكل جرأة وأن نرتقي إليه، مثنيا على جهود وزارة الصحة وفرق التقصي الوبائي وبقية الوزارات المعنية وخلية أزمة كورونا في التعامل مع الجائحة.

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​وأشار الرزاز إلى "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ".

مضيفا: "تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة"

وأكد أن "الدولة تتوجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء".