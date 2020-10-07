انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم بمصر

تراجعت أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات، ليصبح عيار 21 الأكثر رواجا في السوق المحلى بـ825 جنيها، بعد تحسن حالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وأرجع أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية، انخفاض أسعار الذهب بسبب تحسن حالة الرئيس الأمريكي.

وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني من الركود الشديد، وعدم إقبال المواطنين على الشراء بالرغم من عودة الأفراح.

وأوضح أن عيار 18 بـ707 جنيها للغرام الواحد، وعيار 21 بـ825 جنيها للغرام الواحد، وعيار 24 بـ942 جنيها للغرام الواحد، وبلغ سعر جنيه الذهب 6600 جنيها، والسعر العالمي للأوقية 1891 دولارا.