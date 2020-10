في 2021... جناح إسرائيلي في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" أبوظبي

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيتولى معرض "آي إس دي إي إف" مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض "آيدكس"، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 شباط/فبراير 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ إلى جانب الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

