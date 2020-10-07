وزير خارجية البحرين يشيد بقرار سعودي يخص ولي العهد

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، وصف الزياني القرار بأنه خطوة مهمة من شأنها تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لدفع مسيرة التعاون الى آفاق أرحب وأشمل لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين.
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وأشار إلى أن الروابط الوثيقة بين البحرين والشقيقة الكبرى السعودية تستند على وشائج القربى والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وتمتد عبر سنوات من التعاون والتضامن والمساندة التامة ووحدة المواقف تجاه مختلف التحديات والظروف الإقليمية والدولية.
كما أكد أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استكمالاً لما أرساه الأجداد والآباء من دعائم متينة لترسيخ أسس علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة، وقواعد التعاون والتكامل والترابط.
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