الري المصرية ترفع حالة الطوارئ بسبب الفيضان

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الري المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات (الوجه البحري – الوجه القبلي).

وتابعت: "جرى الاجتماع بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وكذلك الموقف المائي وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار".

وأصدرت الوزارة توجيهات بشأن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيـل وتبطين الترع تتضمن سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية لباقي الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2021، وكذلك التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات البت والترسية للعمليات طبقا للجدول الزمني المعد.

وشدد وزير الري على ضرورة استعداد المقاولين والتشوينات والتجهيزات التي تمكنهم من التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية للاستفادة من تلك الفترة وإنهاء الأعمال المطلوبة دون تأخير.

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وأصدرت الوزارة توجيهات بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفر الشيخ، مع التأكيد على المرور الدوري والمستمر على كافة المجاري المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشئات الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار وأية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.