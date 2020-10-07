شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 6 حالات وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، موضحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية، و281 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية، و127 في المحافظات الجنوبية، و102 في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية، و194 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

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وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (34)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (38)، أريحا والأغوار (22)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (102)، طوباس (3).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (125)، محافظة نابلس (29)، محافظة جنين (20)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (151)، مدينة القدس (194).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.