قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل وجنين ورام الله وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 11 فلسطينيا.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

Advertisements



وذكرت مصادر فلسطينية ونادى الأسير فى جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت حسان نايف جرار من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما.



وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.