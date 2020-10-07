اخبار الخليج

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل وجنين ورام الله وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 11 فلسطينيا.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

Advertisements


وذكرت مصادر فلسطينية ونادى الأسير فى جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت حسان نايف جرار من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما.


وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا