شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا قلقة من ارتفاع وتيرة الهجمات بسوريا فى الشهور الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الهجمات في سوريا في الآونة الأخيرة، بعد يوم من انفجار وقع بمدينة الباب بشمال غرب البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من تقاطع طرق مزدحم في الباب أمس"، مضيفة أن تقارير أخرى ذكرت أن أكثر من 20 قتلوا.

وتابعت قائلة "نشعر بقلق شديد من تزايد مثل هذه الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة".

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