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أمريكا قلقة من ارتفاع وتيرة الهجمات بسوريا فى الشهور الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الهجمات في سوريا في الآونة الأخيرة، بعد يوم من انفجار وقع بمدينة الباب بشمال غرب البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من تقاطع طرق مزدحم في الباب أمس"، مضيفة أن تقارير أخرى ذكرت أن أكثر من 20 قتلوا.

وتابعت قائلة "نشعر بقلق شديد من تزايد مثل هذه الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة".

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وكان قد قال ثلاثة شهود عيان لرويترز إن عشرات أصيبوا فى انفجار فى بلدة الباب بشمال غرب سوريا التى تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا.

وقال أحد الشهود إن شاحنة كبيرة ملغومة انفجرت فى منطقة مزدحمة من البلدة.

 

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