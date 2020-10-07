شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولات الحوثى الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية - بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم /الأربعاء/ - أن هذه الهجمات كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه مدينة نجران السعودية، وإطلاق زورق مفخخ ومسير عن بعد جنوب البحر الأحمر.

وأكدت أن هذه الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصرارًا واضحًا من ميليشيات الحوثي على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين والملاحة البحرية لخطر جسيم.. مشيرة إلى وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعمها أو يمولها.

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