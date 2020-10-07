شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 597 حالة إصابة بكورونا فى الكويت وتسجيل 7 حالات وفاة و475 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 597 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 100 ألف و776 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ597 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 630 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 100 ألف و179 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 639 حالة، وعدد المصابين إلى 108 آلاف و743 حالة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفى، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 127 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4083 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 768 ألفا و691 مسحة.



وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.