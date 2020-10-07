شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالتى وفاة و1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، حيث "أجرت الوزارة 111.882 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، والتي كشفت عن 1.046 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة 101.840 حالة، مقابل شفاء 1.154 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.710 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة 436 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العدد الإجمالي للسكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوصات التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.

جاء ذلك خلال بيان لحكومة الإمارات لتناول مستجدات الأوضاع الصحية في الدولة والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام.

وكشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي رصدتها الأجهزة المعنية لتحليل الوضع الصحي خلال الأسبوع الماضي الممتد بين 30 سبتمبر و6 أكتوبر 2020.