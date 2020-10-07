شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بـ«كورونا» في المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد في المطاعم.

Advertisements

ونصحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالتأكد من ارتداء النادل للكمامة والقفازات، وعدم مشاركة الطعام مع أشخاص غرباء، والحفاظ على التباعد الآمن بين الطاولات، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار ، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات، وتجنب لمس الوجه .

وأكدت أهمية استخدام قوائم الطعام الرقمية بدلا من الورقية، واستخدام الأطباق ذات الاستعمال الواحد، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني، بجانب التأكد من قيام المطعم بالتعقيم المستمر للطاولات والكراسي.