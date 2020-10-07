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10 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بـ«كورونا» في المطاعم

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد في المطاعم.

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ونصحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالتأكد من ارتداء النادل للكمامة والقفازات، وعدم مشاركة الطعام مع أشخاص غرباء، والحفاظ على التباعد الآمن بين الطاولات، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار ، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات، وتجنب لمس الوجه .

وأكدت أهمية استخدام قوائم الطعام الرقمية بدلا من الورقية، واستخدام الأطباق ذات الاستعمال الواحد، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني، بجانب التأكد من قيام المطعم بالتعقيم المستمر للطاولات والكراسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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