شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من وضع الأطفال بالمقاعد الأمامية.. قصة مؤلمة لـ«رضيع» أُصيب بتهتّك في الكبد إثر حادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكد الدكتور عبدالله الشهري استشاري وأستاذ مساعد للجراحة العامة بجامعة الملك سعودعلى ضرورة تواجد الأطفال في مقاعدهم الصحيحة بالسيارة حسب أعمارهم السنية.

وروى “الشهري” قصة واقعية عبر حسابه على تويتر قائلًا: “رضيع في المقعد الأمامي في السيارة في حضن أمه، بسبب حادث بسيط من الأمام ارتطم كيس الهواء (أير باق) بالطفل وأدى إلى إصابة شديدة وتهتّك في الكبد كاد الطفل أن يفارق الحياة لولا لطف الله”.

وختم استشاري الجراحة العامة حديثه بنصيحة الوالدين قائلًا: “الأطفال مكانهم في المقعد الخلفي في كرسي مناسب للعمر”.

Advertisements

أنواع المقاعد المخصصة للأطفال

ويعتبر مقعد الطفل من الأدوات المهم وجودها في السيارة منذ ولادته، وذلك حرصاً على سلامته وحمايته من المخاطر عند تنقله فيها، حيث تعتبر هذه المقاعد من أكثر الوسائل التي تحمي الأطفال من التعرض لأي خطر.

وهنالك أنواع متعددة من كراسي الأمان للأطفال والتي تختلف حسب عمر ووزن وطول الطفل كالتالي:

المقعد الموجه للخلف: يناسب الأعمار من الولادة إلى عمر السنتين، ويتحمل وزن 10 كيلو أو أقل ويناسب حتى 80 سم. المقعد الموجه للأمام: يناسب الأعمار من سنتين إلى 4 سنوات، ويتحمل 20 كيلو أو أقل، والطول حتى 109 سم. المقعد المساعد: للأعمار من 4 سنوات إلى 8 سنوات ويتحمل وزن 35 كيلو أو أقل، والطول حتى 137 سم. حزام الأمان: يناسب من أعمارهم 8 سنوات إلى 12 سنة، ويتحمل أكثر من 35 كيلو، أما الطول فيناسب من أطوالهم 137 سم.

مخالفة مرورية

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور كانت قد بينّت أنعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال؛ تعد مخالفة تستوجب الغرامة المالية بين 150 و 300 ريال.