شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة شهر «أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موعد إيداع الدفعة الـ35 “دفعة شهر أكتوبر” لمستحقي الدعم. وأوضح البرنامج أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بعد أربعة أيام. يذكر أن إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الدفعة الـ 34 ، بلغ 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

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