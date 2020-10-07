- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ابن ترامب ينشر فيديو ساخر لوالده وهو يهزم "كورونا" على حلبة المصارعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استغل دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى، فيديو قديم للرئيس دونالد ترامب يطرح شخصا من على حلبة المصارعة، حيث أجرى عليه تعديل بوضع صورة لفيروس كورونا بدلا وجه المصارع السابق فينس مكمان في إشارة إلى قدرة الرئيس الأمريكي على هزيمة الوباء. وتم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا منذ خروجه أمس من المستشفى بعد تحسن حالته.
ويعود الفيديو الأصلى لاشتباك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ذات مرة مع رئيس المصارع السابق فينس مكمان، والرئيس الحالي للاتحاد العالمى للمصارعة الترفيهية wwe، حيث كان الرئيس الأمريكي ضيفا في أحداث المصارعة الحرة منذ سنوات طويلة وكان محبا لتلك الرياضة.
يشار إلى أن طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شون كونلى، أعلن أن المؤشرات الصحية للرئيس الأمريكي طبيعية. وفى وقت سابق كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل أول يوم قضاه ترامب، في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى، في الوقت الذى بدأ فيه الرئيس الأمريكى، عقد لقاءات مع مستشاريه، حيث لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا اليوم.
ودخل مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي الحجر الصحي بعد إصابة مسؤول عسكرى كبير بكورونا، وفقاً لليوم السابع.
واجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأطباء البيت الأبيض وأبلغهم عن عدم وجود أعراض لكورونا لديه، حيث نقلت قناة فوكس نيوز عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال تحت مراقبة الأطباء، لكنه يعمل بنشاط ويلتقى مستشاريه، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت قناة فوكس نيوز نقلات عن البيت الأبيض: "وضع دونالد ترامب يتحسن بشكل كبير وبسرعة لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ابن ترامب ينشر فيديو ساخر لوالده وهو يهزم "كورونا" على حلبة المصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.