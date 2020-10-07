سالم عبدالرحمن بطل العرب في الشطرنج الخاطف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج الخاطف «أونلاين»، التي أقيمت تحت مسمى «سلام لبيروت» خلال الفترة من 01 - 03 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة، افتتح نهائيات البطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وذلك بعد انتهاء التصفيات الأولية وصعود أفضل 10 لاعبين عرب للنهائيات، وحقق سالم عبدالرحمن المركز الأول برصيد 9 نقاط ونصف، وجاء الثاني الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، والثالث الأستاذ الدولي الكبير أحمدعدلي.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، التزام المنتخبات الوطنية بالمشاركة في الأجندة الخارجية وفقاً لخطة النشاط؛ حيث قامت الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي بكل المنافسات عن بعد، وأفاد بأن المنتخب الوطني الأول ومنتخب السيدات يجري عدداً من المباريات الودية مع منتخبات عالمية، وذلك استعداداً للمشاركة والمنافسة على المراكز الأولى في بطولة أمم آسيا من 10 إلى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية،و يمثل منتخب الإمارات للرجال اللاعبون: إبراهيم سلطان وأحمد فريد وعمار السدراني ومحمد سعيد وحمد بدر، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا ويمثل منتخب السيدات اللاعبات: مريم عيسى وعائشة سيف وريان المازمي وحنان خليل وفاطمة سيف، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر أرنسيبيا.

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