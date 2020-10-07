جيرو: لم أتشاجر مع بنزيمة والإنجليز يحسدون منتخب فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي، عدم وجود خلاف مع مواطنه كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، ووصف جيرو على هامش استدعائه للمنتخب، أن استمرار غياب بنزيمة عن الديوك «شكل من أشكال الفوضى»، وغاب بنزيمة منذ 2015 عن ارتداء قميص الديوك بسبب ادعاء تورطه في عملية ابتزاز لزميله في المنتخب ماثيو فالبوينا ليحصل جيرو على فرصته الذهبية ويساعد كتيبة المدرب ديشان على حصد لقب مونديال 2018، وسبق لنجم الريال أن انتقد تواجد جيرو في المنتخب وعندما سئل في السوشيال ميديا عن مقارنته مع جيرو أجاب:«مثل مقارنة سيارة فورمولا 1 مع سيارة كارتنج».

ورغم ذلك سيلعب جيرو مباراته الدولية الخميس أمام أوكرانيا ودياً، رغم تراجع ترتيبه عند مدربه لامبارد إلى المركز الثالث بعد تيمو فيرنر وتامي أبراهام، ونفى حدوث أي شجار مع بنزيمة وقال: «من الواضح أن غياب بنزيمة عن الديوك مخجل لأنه لاعب من طراز عالمي ويصنع الفارق دائماً، لم أتشاجر معه مطلقاً، التاريخ هو فقط الذي صورنا كعدوين، كنت دائماً متفاهماً معه ويحترم كل منا الآخر. أعتقد أن كل ما حدث كان مخجلاً وشيئاًَ من الفوضى لكن على المنتخب التطلع للأمام، الإنجليز يحسدون المنتخب الفرنسي كثيراً لأن فيه الكثير من المواهب الشابة الصغيرة وعندما انتقدتني وسائل الإعلام بسبب استفادتي من غياب بنزيمة شعرت بحزن كبير، أنا ثابرت وأثبت أنني جدير بموقعي في المنتخب وهذه الخصومة المزعومة مع كريم ابتكرها بعض الأشخاص بلا أساس، أنا لا دخل لي أبداً بالموضوع، كل ما في الأمر أننا نلعب في نفس الموقع، هذا ما حصل وأنا عبرت هذه الصعوبات بردة فعل جيدة في الملعب».