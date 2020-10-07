علاء عباس يحترف مع جيل فيسنتي البرتغالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وقع علاء عباس، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم عقداً للاحتراف مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي، وسيمثله في مباريات الموسم الحالي، ليكون ثاني لاعب عراقي يحترف بالدوري البرتغالي بعد مهند علي «ميمي».

وقد شهدت الساعات التي سبقت إعلان عباس تعاقده مع الفريق البرتغالي ضجة كبيرة في الشارع الرياضي العراقي بعد أن تنافست عليه ثلاثة فرق عراقية وهي الزوراء «فريقه الأم» الذي برز من بين صفوفه ونال شهرته والقوة الجوية والشرطة، حيث كان الأخير هو الأقرب له قبل أن يأتي العقد البرتغالي وينسف بقية العروض.

وقد نشر علاء عباس صورة شخصية تجمعه مع نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عليها:«هذا ما طلبته مني ولن أخذلك أباهيا.. أنت تعيش معي.. والحمد لله رب العالمين».

يذكر أن اللاعب أحمد راضي قبل رحيله بمدة قليلة طلب من اللاعب علاء عباس الاحتراف في أوروبا، وقال له: «أنت خليفتي في الملاعب وينتظرك مستقبل كبير».

وكان اللاعب علاء عباس، قد مثل فريق الكويت الكويتي في الموسم الماضي بصحبة زميله أمجد عطوان، حيث عاد الأخير لفريقه السابق «الشرطة» العراقي وسيمثله في منافسات الموسم المقبل.