طائرة ميسي في خدمة زملائه بالمنتخب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وضع ميسي طائرته الخاصة «جلفستريم في» (12 مليون إسترليني) في خدمة مواطنيه الذين يلعبون في أوروبا ووردت أسماؤهم في لائحة المنتخب لمواجهة بوليفيا والإكوادور ضمن تصفيات مونديال 2022 الخميس والثلاثاء على التوالي، وتشمل لائحة الأرجنتين الأوروبية ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتامندي.

ويحلق اللاعبون بميسي وطائرته معاً لتفادي مزيداً من الاحتكاك في المطارات، وسبق لميسي أن استأجر الطائرة من شركة أرجنتينية بدءاً من 2018 في عدد من المناسبات قبل شرائها مقابل 12 مليون إسترليني وكتابة اسمه واسم زوجته أنتونيللا وأسماء أولاده تياجو وماتيو وشيرو على درجات السلم ورقم قميصه 10 على الذيل.

وتتسع الطائرة لـ16 شخصاً وتضم مطبخاً وحمامين ويمكن تحويل المقاعد لثمانية أسرة في حال احتاج أحد للنوم في الرحلة الطويلة لأمريكا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى يتوقع أن تحدث اعتراضات كبيرة على إدارة برشلونة التي تخطط للطلب من اللاعبين اقتطاع أجورهم مجدداً لمساعدة ميزانية النادي المتضررة من غياب المشجعين عن مدرجات الكامب نو بسبب كورونا وفق تقرير نشرته صحيفة «ماركا».

وكان اللاعبون تخلوا عن 70 في المئة من أجورهم في مارس/آذار لضمان استمرار تسلم موظفي النادي أجورهم، ووفق التقرير وضع النادي الكاتالوني خطة لـ«تعديل العقود جماعياً» وفي حال نجاح الخطة سيقتطع اللاعبون والموظفون جزءاً من أجورهم في الأسابيع والشهور المقبلة.

وسيتولى أحد لاعبي الفريق تمثيلهم في اجتماع الإدارة ومع غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب دوراً حاسماً في جولة الإقتطاع الأولى بسبب مهمته مع منتخب التانجو سيكون من الصعب على بقية اللاعبين اختيار من يمثلهم، العقبة الوحيدة أمام خطة برشلونة هي أن الاقتطاع قد يخرق قانون «العمال» الإسباني وكشف التقرير عن مصادر قضائية عن أن من حق اللاعبين والموظفين رفع دعوى قانونية على الإدارة في حال إنهاء عقودهم أو تعديلها لأسباب مالية.