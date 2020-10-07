وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن هذه الفرقة حطت رحالها في المحطة بعد وصول صهاريج البنزين إليها.
ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.
قال مراقبون إن هذه الخطوة ستعني مزيدا من الأزمات الاقتصادية التي سيعاني منها لبنان، وكذلك ينذر بموجة كبيرة من الغلاء الفاحش في الأسعار، وهو ما سيزيد من أعباء المواطنين.
وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنت عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... استقبال شاحنة وقود عند إحدى المحطات بفرقة زفة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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