برعاية الأسد... تخريج دفعة جديدة من ضباط الجيش السوري... فيديو

وذكرت وكالة "سانا":

"برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية وناب عن السيد الرئيس في رعاية هذا الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

واستعرض العماد أيوب حرس الشرف وتابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطلاب المتخرجين والدورات المشاركة في العرض العسكري.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت بحسب ما ذكرت الوكالة: "إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ثم استأذن قائد العرض ببدء العرض العسكري وبعد مرور المجموعات المشاركة في العرض من أمام المنصة الرئيسة ألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن العلم لا يتوقف عند حد معين لذا يجب مواكبة كل جديد في مجالات العلوم المتنوعة".