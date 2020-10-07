من هو مشعل الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟

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وأدى نواف الصباح اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكان مشعل الأحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.
وأوردت صحيفة "القبس" الكويتية أبرز المحطات في حياة الأمير الذي تم تزكيته ليصبح وليا لعهد البلاد، بعدما أصبح ولي العهد السابق أميرا للبلاد.
وتقول الصحيفة إن الشيخ مشعل الأحمد ولد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.
© REUTERS / KUWAIT TV
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
التحق بعد ذلك بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد، وظل في هذا المنصب منذ عام 1967 وحتى عام 1980 وتحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".
وفي عام 77 وخلال عمله في الشرطة عينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوانية شعراء النبط، وفي عام 2004 تم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
ويعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، كما يشغل منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.
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