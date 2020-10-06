وكالة: أردوغان يزور قطر

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أمير قطر والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وكتبت الوكالة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "أمير البلاد يستقبل يوم غد الأربعاء، الرئيس التركي الذي يصل البلاد غدا في زيارة عمل".

وتابعت: "سيبحث الشيخ تميم بن حمد مع أردوغان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويمتلك البلدان علاقات متميزة، خاصة بعد مساندة أنقرة للدوحة إبان اندلاع "أزمة الخليج"، في يونيو / حزيران 2017، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وفي الزيارة الأخيرة لآردوغان إلى قطر، في يوليو/ تموز الماضي، بحث سبل دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتعاون في مجالي الطاقة والدفاع، وأكد الجانبان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً في جميع المجالات.