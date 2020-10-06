مصر... وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

ووفقا لبيان الوزارة، يأتى ذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تلبي احتياجات الفئات الأكثر فقراً، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة، من خلال "برنامج فرصة"، الذى يهدف إلى تحسين الدخل وخلق فرص عمل ورفع الوعي لدى الأسر الفقيرة.
وأشارت القباج إلى أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي، مضيفة أن الدعم النقدي لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، ولكن الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها.
يذكر أن برنامج "فرصة "المستحدث أحد برامج الحماية الاجتماعية يرتكز على محوري التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، ويعمل على تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وإتاحة فرص التدريب والتشغيل وإنشاء وحدات إنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات تنموية وتوعوية لتعديل سلوك المستهدفين وبناء قيم واتجاهات إيجابية دافعة للتنمية البشرية.
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