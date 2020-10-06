الأردن... الجيش يتنشر في جميع محافظات المملكة

وأشار خلال إيجاز صحفي إلى تكرار تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب موقع المملكة الأردنية.

© REUTERS / Muhammad Hamed

وقال إنه اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة في جميع المحافظات.

وأضاف العميد الفراية: "خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية".

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 الساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

اعترف الدكتور سعد جابر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في الأردن بوجود أخطاء في نتائج إصابات فيروس كورونا ونسبها لأصحابها.

Advertisements

وقال الوزير، بحسب موقع "عمون" الأردني، إن إدخال البيانات وقع فيه أخطاء حيث بدلت بين نتائج الفحوصات.

وأشار الوزير إلى أنه "في بداية الأمر كانت الفرق تعمل ورقيا، ولكن بعد زيادة الإصابات بدأ العمل الإلكتروني، ويوجد مدخل بيانات مع كل فريق تقصي وبائي يدخل اسم صاحب العينة ورقمه".

© REUTERS / Muhammad Hamed

وتابع جابر: "نتيجة الفحص لا تظهر تلقائيا على الجهاز بل لا بد من قراءتها من قبل خبير مختص، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخالها، وعند زيادة أعداد الإصابات فقد الكثير من النتائج وحدثت أخطاء بين الأسماء وعيناتها".

وأكد وزير الصحة الأردني أن الفرق في طور تحسين العمل، وأنه تم استدعاء خبراء مدخلي بيانات والتعامل مع 4 جهات منها وزارة الاقتصاد الرقمي للمساعدة في تحسين العمل.