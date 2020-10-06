الجزائر وإسبانيا تبحثان سبل زيادة التعاون المشترك فى المجالات الشرطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خليفة أونسي المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) بالجزائر اليوم الثلاثاء مع المدير العام للشرطة الاسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس التعاون المشترك في المجالات الشرطية.

وبحسب بيان لمديرية الأمن الوطني الجزائري فإن بيكيراس الذي يزور الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى أكد اهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين ودراسة قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالعلاقات الجزائرية الاسبانية الممتازة في مجال التعاون خاصة في مجالات التدريب والجريمة المنظمة بمختلف اشكالها.

وجدد الجانبان رغبتهما في زيادة التعاون الشرطي الثنائي من حيث تبادل الخبرات والمساعدة الفنية المتبادلة والتدريب المتخصص في المجالات الشرطية المختلفة .

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