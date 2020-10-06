جامعة المؤسس تعلق على صور ازدحام الطلاب لأداء الاختبارات وتتخذ 4 إجراءات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت جامعة الملك عبدالعزيز على مقطع الفيديو المتداول ويظهر اصطفاف الطالبات والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات النصفية في طابور طويل.
وأضافت الجامعة، في بيان لها أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.
وأوضحت الجامعة أنه سيتم العمل من الغد بتسريع عملية الدخول من خلال عدة إجراءات على النحو التالي:
•إلغاء نقاط الفرز الخارجية.
•السماح بدخول الحرم الجامعي قبل الموعد بساعة.
•توزيعهم على القاعات وأخذ الفحوصات داخلها.
• إجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول.
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