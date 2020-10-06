شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض.. و«الشركة» تُعلق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت شركة المياه الوطنية ، مع مقطع الفيديو المتداول حول تسرب مياه في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض.
وأكدت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن التسرب حدث بسبب تعدي أحد مقاولي جهة خدمية أخرى على خطوط الشبكة الناقلة.
وأضافت أن هذا التعدي أسفر عن طفوحات في المنطقة المشار إليها بالمقطع المتداول، مشيرة إلى أنها وجهت فرقها الفنية للعمل بشكل عاجل لرفع الضرر الناتج، وإصلاح خطوط الشبكة الناقلة التي تعرضت للتعدي.
وأكدت الشركة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المقاول المتعدي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق نظام حماية المرافق العامة.
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