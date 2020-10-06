شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر ملكي..تمديد خدمة مدير الشؤون الصحية بالحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، صدور أمر ملكي بتمديد خدمة مدير الشؤون الصحية بالوزارة الدكتور بندر القناوي. وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأمر الملكي تضمن تمديد خدمة الدكتور بندر القناوي لمدة 4 سنوات.

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