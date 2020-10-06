"سرايا القدس": جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

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وأشار إلى أن سرايا القدس استطاعت تطوير عملها العسكري، وأثبتت حضورها في كل المعارك والعمليات العسكرية، بل قادرة على توجيه الضربة الموجعة للاحتلال.
وأكد القيادي بسرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، أن المقاومة بعد عام 2012 فرضت معادلة جديدة على إسرائيل، ومنعت كثيراً من الاغتيالات وضرب المواقع، منوها إلى أن السرايا لن تسمح للاحتلال بتغيير أي معادلات.
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