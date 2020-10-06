"سرايا القدس": جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

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ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن "أبو محمد"، القيادي في السرايا خلال تصريح صحفي له بمناسبة انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ 33، أن قواته العسكرية لديها ديمومة في الإنتاج والتطوير العسكري، ولديها ما يسعد الشعب الفلسطيني، وما سيحقق إنجازات كبيرة.

وأشار إلى أن سرايا القدس استطاعت تطوير عملها العسكري، وأثبتت حضورها في كل المعارك والعمليات العسكرية، بل قادرة على توجيه الضربة الموجعة للاحتلال.

وأكد القيادي بسرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، أن المقاومة بعد عام 2012 فرضت معادلة جديدة على إسرائيل، ومنعت كثيراً من الاغتيالات وضرب المواقع، منوها إلى أن السرايا لن تسمح للاحتلال بتغيير أي معادلات.