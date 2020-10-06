محتجون عراقيون يشتبكون مع الشرطة في كربلاء

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

وكان المحتجون يحيون ذكرى متظاهرين قُتلوا خلال شهور من الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي، التي مات خلالها أكثر من 500 عراقي معظمهم برصاص قوات الأمن والجماعات المسلحة.

ووقعت الاشتباكات اليوم خلال أربعينية الحسين التي تقام لإحياء ذكرى مقتل حفيد النبي محمد.

وقال شهود إن المحتجين نظموا مسيرة إلى الضريح. وقال مراسل "رويترز" إن البعض غضبوا عندما لم يتم السماح لهم بالوصول إلى الضريح. وعندئذ ضربت قوات الأمن المحتجين بالهراوات مما تسبب في مناوشات ثم دفع المحتجين إلى الوراء.

Advertisements

وقال مسؤول أمني في كربلاء إن المحتجين جاءوا ضمن مجموعة من الزوار. وأضاف أن جانبا من المجموعة تحول إلى العنف قبل جولتهم في الضريح وإن الشرطة تدخلت لإبعادهم عن المكان.

وأربعينية الحسين أكبر تجمع سنوي عام في العالم إذ يحضرها ملايين المسلمين من العراق والخارج.

وهناك هذا العام حضور أقل عددا لأن العراق أغلق معظم حدوده أمام الزائرين خشية تفشي جائحة كوفيد-19. ويسجل العراق يوميا ما يصل إلى خمسة آلاف إصابة بالمرض.