محتجون عراقيون يشتبكون مع الشرطة في كربلاء

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ووقعت الاشتباكات اليوم خلال أربعينية الحسين التي تقام لإحياء ذكرى مقتل حفيد النبي محمد.
وقال شهود إن المحتجين نظموا مسيرة إلى الضريح. وقال مراسل "رويترز" إن البعض غضبوا عندما لم يتم السماح لهم بالوصول إلى الضريح. وعندئذ ضربت قوات الأمن المحتجين بالهراوات مما تسبب في مناوشات ثم دفع المحتجين إلى الوراء.
وقال مسؤول أمني في كربلاء إن المحتجين جاءوا ضمن مجموعة من الزوار. وأضاف أن جانبا من المجموعة تحول إلى العنف قبل جولتهم في الضريح وإن الشرطة تدخلت لإبعادهم عن المكان.
وأربعينية الحسين أكبر تجمع سنوي عام في العالم إذ يحضرها ملايين المسلمين من العراق والخارج.
وهناك هذا العام حضور أقل عددا لأن العراق أغلق معظم حدوده أمام الزائرين خشية تفشي جائحة كوفيد-19. ويسجل العراق يوميا ما يصل إلى خمسة آلاف إصابة بالمرض.
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