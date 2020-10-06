هل يلتقي قادة طالبان... الرئيس الأفغاني في استضافة أمير قطر

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وذكرت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر رحب بالرئيس الأفغاني والوفد المرافق، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الأفغاني عن شكره وتقديره لتميم بن حمد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية العلاقات التي تجمع بين البلدين، مثمنا استضافة قطر لمفاوضات السلام الأفغانية، وبدور قطر وحرصها الشديد على إحلال السلام في بلاده وجهودها المقدرة لاستضافة هذه الجولة من المفاوضات من أجل الوصول إلى سلام دائم.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في أفغانستان في ظل مفاوضات السلام الأفغانية الجارية حاليا في الدوحة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

حضر الجلسة عدد من الوزراء القطريين، كما حضرها من الجانب الأفغاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان الرئيس الأفغاني قد وصل للديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية.