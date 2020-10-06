وزير الخارجية الإماراتي: "الهولوكوست" لن يحدث مطلقا مرة أخرى

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن عبد الله بن زايد قد صرح بذلك في كلمته التي وقعها، اليوم الثلاثاء، في كتاب الزوار في متحف "المحرقة" في برلين.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت خلالها أن وزير الخارجية الإماراتي، كتب أنه فخور بزيارته لهذا المتحف الذي يخلد لسقوط مجموعة من البشر بسبب الكراهية والتطرف.

وقال: "لتكن أرواحهم مرتبطة برباط الحياة الأبدية.. لن يحدث مطلقا مرة أخرى"

وسبق للموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، أن أكد، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استهل القمة المعلنة الأولى التي تحتضنها برلين في متحف "الهولوكوست" لتخليد ذكرى ضحايا النازية بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

ومن جهته، قال أشكنازي: "وجودي هنا في متحف الهولوكوست ببرلين مع وزيري الخارجية الإماراتي والألماني يرمز إلى بداية عهد جديد. عصر سلام بين الشعوب. سوف نتذكر ضحايا المحرقة معًا ولن ننساهم وسنضمن عدم تكرارها أبدًا".