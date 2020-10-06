الجيش اليمني يعلن سيطرة قواته على معسكر الخنجر الاستراتيجي في الجوف

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كانت جماعة الحوثيين، قد سيطرت على المعسكر الذي يكتسب أهمية من كونه يتحكم بطرق رئيسية في مديرية خبْ والشّعْف، في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يتمكن الجيش اليمني بعد أسبوع من ذلك من استعادة السيطرة عليه في 15 من الشهر ذاته، ليسقط مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي في قبضة الجماعة.
من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على منطقتي المهاشمة والخَنجر في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف.
تأتي سيطرة الجيش اليمني على معسكر الخنجر في سياق معركة ممتدة يخوضها ضد جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية، فقبل نحو أسبوعين استعاد الجيش السيطرة على سلسلة جبال دُحيضَة شرق منطقة بِير المرَازِيق (في مديرية خبْ والشّعْف أيضا)، بعملية عسكرية مباغتة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الجماعة.
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