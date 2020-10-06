وقال سفاروف، لوكالة "سبوتنيك": إن "تصريحات الرئيس بشار الأسد، لا تسبب أي مشاعر أخرى، غير الأسف والإدانة".
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وأشار سفاروف إلى أن "أذربيجان لديها جيش بأكثر الأسلحة تطوراً وتجهيزًا في المنطقة، قادر على تنفيذ جميع المهام المنوطة به".
وأوضح أن "مزاعم استخدام أي مجموعات من المقاتلين الإرهابيين تبدو سخيفة بكل بساطة".
وأكد أن "أذربيجان بصفتها دولة طرف في مجموعة المعاهدات القانونية لمكافحة الإرهاب، تشارك بالكامل موقف الأمم المتحدة المعرب عنه في قرار مجلس الأمن 2178 ( 2014) و2396 (2017)، حيث يعتبر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من أخطر التهديدات على السلام والأمن".
ولفت سفاروف إلى أن "بلاده انضمت في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المعتمدة في 4 ديسمبر 1984، وأدخلت قاعدة بشأن المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الجرائم في التشريع الوطني".
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، أن تركيا كانت البادئ الرئيسي لجولة جديدة من الصراع في قره باغ.
كما أشار إلى أن أنقرة تدعم الإرهابيين في سوريا وليبيا، وتستخدمهم في ناغورني قره باغ.
كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تعلق على تصريحات الأسد بشأن نقل مسلحين من سوريا إلى قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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