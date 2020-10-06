بشهادة الميلاد فقط... مصر تجدد جواز السفر للمقيمين في الخارج

وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إن: "وزارة الداخلية وافقت على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المصريين المُقيمين في الخارج، بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لاستخراج أو تجديد جواز السفر بصلاحية ثلاث سنوات بموجب شهادة الميلاد المُميكنة، طالما كان المواطن بالغاً سن 16 عاماً."

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وأشار عباس في بيان نشرته وزارة الخارجية على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إلى أن التجديد سيكون لمدة عامين لمن بلغ سن 27 عاماً، ولمدة عام لمن بلغ سن 28 عاماً.

وأوضح أن هذا التسهيل خاص بالمواطن الذي لا يحمل بطاقة الرقم القومي أو يحمل بطاقة رقم قومي لم يمض على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لقانون الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدي للذكور.

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ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكري بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كافة السبل المُمكنة للتسهيل على المواطنين المصريين بالخارج.

وبحسب الوزارة فإن هذا التغيير يأتي في ضوء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج.