هل أكل «كبدة الحاشي» ينقض الوضوء؟.. الشيخ «الخثلان» يُجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن لحم الإبل عمومًا ينقض الوضوء. وأشار فضيلته ردًا على سؤال أحد الأشخاص عن أكل كبد الإبل (كبدة الحاشي) أنه ينقض الوضوء، وذلك كما جاء في صحيح مسلم في حديث البراء رضي الله عنه، وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، مُضيفًا أن ذلك يشمل لحم الإبل وبقية أجزاءه الأخرى ومن بينها الكبد.

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