شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «هيئة المواصفات» للمستهلكين عند شراء أي منتج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى ضرورة تحقق المستهلك من توافر بطاقة البيانات الإيضاحية على المنتجات قبل شرائها، مؤكدة أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تلزم المصنعين والموردين بوضع معلومات المنتج بشكل واضح وبسيط ومفهوم للمستهلك.
وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أن هناك العديد من البيانات الإيضاحية التي تشترط المواصفات القياسية توفيرها على المنتج، التي من بينها: بلد المنشأ، اسم وعنوان الصانع، تاريخ الإنتاج والانتهاء، وكذلك اسم المنتج، إلى جانب العلامات التحذيرية التي قد تنتج عن نقل أو تداول المنتج.
ونوّهت “المواصفات السعودية” إلى أن المواصفات القياسية اشترطت أن تكون البيانات الإيضاحية باللغة العربية، أو باللغة العربية والإنجليزية معا، ويتم تدوينها بشكل واضح وبطريقة يصعب نزعها، مؤكدة على ضرورة التزام المصنعين والموردين بعدم استخدام معلومات غير حقيقية أو خادعة أو مضللة بالبيانات الإيضاحية على المنتج.
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