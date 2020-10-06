شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعترض طائرة بدون طيار مُفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه «نجران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.

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