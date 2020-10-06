التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة في أجواء نجران السعودية

موسكو -سبوتنيك. واتهمت قوات التحالف، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، مسلحي جماعة "أنصار الله"، بالمسؤولية عن إطلاق الطائرة.

وقال ناطق باسم التحالف: "ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين؛ ونتخذ الإجراءات العملياتية لحمايتهم بما يتوافق مع القانون الدولي".

جاء الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي إحباط هجوم وشيك لجماعة "أنصار الله" جنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ مُسير عن بعد، وأكدت تدميره بالقرب من منطقة الصليف شمالي محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة ثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.