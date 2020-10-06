وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، الغرض من هذه الخطوة هو توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
وقال متخصصون إن المقترح سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات "تختنق بسبب البيروقراطية".
وأضاف الخبراء أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط.
ويهدف الاقتراح إلى تقديم حل غير تقليدي لمواجهة "المشكلة الأزلية في اقتصاد الكويت" يرضي جميع الأطراف ويضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر لتخفيف العبء عن الحكومة... اقتراح بمنح كل كويتي 50 ألف دولار سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.