وجاء هجوم جنبلاط عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد ان أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا وإيران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية".
وأضاف جنبلاط قائلا: "هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والاطباء. هل كورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".
كانت هذه تفاصيل خبر هاجم "قوى الممانعة"... جنبلاط: أجهضت المبادرة الفرنسية والآن تحاور لترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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