هاجم "قوى الممانعة"... جنبلاط: أجهضت المبادرة الفرنسية والآن تحاور لترسيم الحدود

وجاء هجوم جنبلاط عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏بعد ان أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا وإيران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية".

وأضاف جنبلاط قائلا: "هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والاطباء. هل كورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".