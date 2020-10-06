شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 4172 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم الثلاثاء، وأفادت وكالة الأنباء العراقية "نينا " أنه تماثل4213 حالة للشفاء ووفاة67‏ حالة. وفى سياق متصل وجهت المديرية العامة لصحة السليمانية بإقليم كردستان اليوم الثلاثاء تحذيرا خطيرا بعد ازدياد اعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/. وقالت المديرية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن تسجيل 40 حالة وفاة خلال 5 أيام يعد مؤشرا خطيرا على انتشار الفيروس".

ودعت مديرية الصحة "جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".



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