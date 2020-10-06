شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية تبحث مع وزير ثقافة إسرائيل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب فى الإمارات، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي مع حيلى تروبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى، لبحث علاقات التعاون الثقافى فى ضوء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبحث الجانبان حسب وكالة أنباء الإمارات "وام "، تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي من خلال مبادرات ترسخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة.

وقالت نورة الكعبي: تمثل الثقافة الجسر الذي يبني الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ويرسم المستقبل المشرق الذي تستحقه الأجيال القادمة.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمد يدها دائما لتحقيق السلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط بأكملها .

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ولفتت إلى أن المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي يتمتعان بحيوية ومرونة، وقدرة على إلهام العالم من خلال إنتاج ثقافي وإبداعي متجدد في مختلف المجالات الأدبية والفنية.

وناقشت نورة الكعبي مع الوزير الإسرائيلي أوجه التعاون المستقبلي في القطاع الثقافي والإبداعي في مجالات الفن والسينما والمسرح والتأليف والنشر، وتشجيع المبدعين والفنانين على المشاركات المتبادلة في المعارض والفعاليات والمبادرات التي تقام في البلدين.

كما استعرضت نورة الكعبي استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، وكيفية تطوير شراكة استثنائية في هذا القطاع الحيوي.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب، ووزارة الثقافة والرياضة الاسرائيلية لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافى المستقبلى.