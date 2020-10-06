شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض ويدمر طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه نجران بالسعودية، ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية السعودية،أعلن إحباط هجوم إرهابى وشيك من قبل ميليشيات الحوثى جنوب البحر الأحمر، مؤكدا اكتشاف وتدمير زورق حوثى مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف الاثنين.

وفى وقت سابق أعلن المشروع السعودى لنزع الألغام في اليمن، أن الحوثيين زرعوا فى 18 مديرية في محافظة تعز، بجنوب غرب اليمن، آلاف الألغام الفردية، والأرضية بشتى أنواعها، وبالعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وأحجامها.

ووفقا لقناة العربية الحدث، قال المهندس عارف القحطاني، المشرف على عمليات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن في تعز، إن الألغام الحوثية المزروعة بشكل كثيف وعشوائي في مديريات محافظة تعز، تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 2154 مدنياً، منهم 184 طفلاً قتيلاً، و384 طفلاً جريحاً، إضافة إلى شيوخ ونساء.