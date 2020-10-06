شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة وام : عبدالله بن زايد يزور النصب التذكارى لضحايا الهولوكوست فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات ، يرافقه جابى أشكنازى، وزير خارجية إسرائيل، النصب التذكارى لضحايا اليهود فى أوروبا، المعروف باسم "النصب التذكاري للهولوكوست" والمتحف المصاحب الذى يقع في العاصمة الألمانية برلين.

كما رافق عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإسرائيلى، خلال الزيارة ،هايكو ماس، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن عبد الله بن زايد أطلع خلال الزيارة على النصب التذكارى الذى تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورج، ويخلد ذكرى حوالى 6 ملايين يهودى تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازى.

وتجول في أرجاء النصب التذكاري الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكاري الذي يوثق جرائم النظام النازي.

Advertisements

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإنشاء النصب التذكارى في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكدا أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.

كما أكد أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر انطلاقا من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات.

وأضافت الوكالة أن عبد الله بن زايد تقدم بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الضحايا الذين تم تخليدهم فى هذا النصب التذكاري مبديا تعاطفه معهم وذويهم.

كما أكد أن هذا الأمر الذي أسفر عن سقوط ملايين الأبرياء لن يتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أن دولة الإمارات رسالتها على الدوام رسالة سلام وتسامح وأمل للعالم أجمع.

رافقه خلال الزيارة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.