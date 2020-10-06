شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 475 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالي 146 حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. Advertisements وأوضحت الوزيرة أن هناك 46 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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