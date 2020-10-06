شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية عسكرية للجيش التونسى في محافظة تطاوين جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش التونسي، اليوم الثلاثاء، سقوط مروحية عسكرية في منطقة تابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية. وعلى صعيد آخر، جدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا، والتوصّل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، والمرور إلى بناء المؤسسات الدائمة، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين.

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وقال الوزير التونسي خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا والمنعقد عبر تقنية الفيديو، على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تونس "ستظل قوّة اقتراح إيجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء، من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي عبّر عن ترحيب تونس بالاجتماعات الليبية - الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، مؤكدا ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا.