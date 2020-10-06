شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي تسجيل 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الإمارات إلي 100 ألف و794 إصابة، وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 6 وفيات من تداعيات الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات جراء كورونا إلى 435 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1146 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 90 ألفا و556 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ، أعلنت في بيان صحفى حول أخر مستجدات فيروس كورونا، الاثنين، عن إجراء 87,669 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، لتسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل شفاء 1,287 حالة، و 3 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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فى غضون ذلك، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات في تغريدة على موقع تويتر الاثنين، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

يذكر أن الإمارات قد علقت في مارس إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.