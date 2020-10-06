«وقاية» يُقدم 4 نصائح لمراقبة الصحة النفسية للطفل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” عن 4 أمور يجب أن يقوم بها الآباء للحفاظ على الصحة النفسية للطفل .
ونصح المركز الآباء والأمهات بالتحدث مع الطفل باستمرار، وسؤاله عما إذا كان يمر بمشكلات، كما يجب عليهم أن يؤكدوا للطفل أنهم دائما موجودون إن أراد التحدث معهم.
كما نصح بمراقبة التغيرات في سلوك الطفل كأن يصبح أكثر انعزالاً أو غضباً، وتشجيع الطفل على التحدث معهم، بجانب الاهتمام بسؤال الأشخاص الذين يتعاملون مع الطفل في الخارج مثل المعلمين عن آرائهم في سلوكيات الطفل وملاحظاتهم بشأنه، إضافة إلى حث المحيطين بالطفل في الأسرة بضرورة مراقبته ومتابعة صحته النفسية.
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